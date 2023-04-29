Каким будет в Одессе конец апреля – воскресный прогноз

По прогнозу синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтрашнее воскресенье, 30 апреля 2023 года, обещает быть в Одессе и Одесской области облачный и, возможно, дождливым.
Погода в Одессе 30 апреля
В Одессе завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен дождь.
Ветер северный 9-14 м/с.
Температура ночью 7-9°С, днем 12-14°С тепла.
Погода в Одесской области 30 апреля
По Одесской области синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Возможен дождь. Местами гроза.
Ветер северный 9-14 м/с.
Температура ночью 4-9°С тепла, днем она поднимется до 12-17°С.
На дорогах области местами видимость во время дождя 1-2 км.
Фото Марии Котовой