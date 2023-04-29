Каким будет в Одессе конец апреля – воскресный прогноз

Пятница 28 апреля в Одессе обещает быть ветреной – прогноз Завтра, в пятницу, 28 апреля 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная и достаточно ветреная погода, хоть и без существенных осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Какая погода будет в Одессе 27 апреля По прогнозу синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью и утром 27 апреля 2023 года ожидается небольшой дождь, но днем будет без осадков. ПОДРОБНЕЕ

Прогноз погоды в Одессе: в среду 26 апреля возможна гроза По информации синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 26 апреля 2023 года, в Одессе и Одесской области возможен кратковременный дождь и даже гроза. ПОДРОБНЕЕ