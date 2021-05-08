Каким будет в Одессе День Победы – прогноз погоды на 9 мая

Завтра, в воскресенье, 9 мая, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов тепла, днем 16-18 градусов со знаком «плюс».

По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Существенных осадков не ожидается.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 4-9 °С тепла, днем воздух прогреется до 15-20 °С.

На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.

Напомним, сегодня, 8 мая, Одесскую область накрыл циклон по имени Грегор. Он принес в регион дождь и сильный ветер.