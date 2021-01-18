Каким будет в Одессе день Крещения – прогноз синоптиков

Во вторник, 19 января, в день Крещения, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Гололедица.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-западный, 6-11 м/с.
Температура ночью 13-15 °С ниже нуля, днем 6-8 °С мороза.
По Одесской области прогнозируют также облачную погоду с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Сохранится гололедица.
Ветер северо-западный, 6-11 м/с.
Температура ночью 13-18 °С мороза, днем 4-9 °С мороза.
На автодорогах области гололедица, видимость хорошая.