Каким будет в Одессе день Крещения – прогноз синоптиков

Готовимся к Крещению: голодная кутья, ледяная купель и святая вода Крещение Господне, или Богоявление, отмечается 19 января и завершает Рождественские святки. Праздник невероятно красив и богат красивыми обрядами и традициями. Какие из них прибавят здоровья и семейного счастья? Мы публикуем еще раз статью, которая выходила на сайте 14 января 2014 года, с обновлениями. ПОДРОБНЕЕ

Девять вопросов о крещенской воде В Крещение, 19 января, в храмах проходит торжественное освящение воды – Великое водосвятие, и многие набирают святую воду, чтобы принести ее домой. Однако большинство из нас используют крещенскую, да и любую освященную воду не всегда правильно. Сегодня мы попробуем ответить на самые часто задаваемые вопросы. ПОДРОБНЕЕ