Каким будет в Одессе 23 февраля – прогноз синоптиков

Завтра, во вторник, 23 февраля, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-2 °C мороза, днем 6-8 °C тепла.
По Одесской области переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман, на севере гололедица.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-5 °C мороза, днем 6-11 °C тепла, на севере до 3 °C тепла.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, на севере гололедица.
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