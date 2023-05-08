Каким будет комендантский час в Одессе 9 мая и что предпримет полиция

8 и 9 мая правоохранители усилят в Одесской области меры безопасности. При этом время комендантского часа в Одессе и регионе меняться не будет.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

В День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне публичную безопасность и порядок в регионе будут обеспечивать работники Национальной полиции, Национальной гвардии и другие представители сил обороны.

Митинги, марши, акции и какие-либо другие массовые мероприятия в условиях войны проводиться не будут.

Наряды правоохранителей будут находиться возле памятников и мемориальных мест. Взрывотехники и кинологи обследуют их территорию на наличие опасных предметов.

На местах у граждан будут проверять документы, удостоверяющие личность, и наличие запрещенных предметов.

Также будут особые полицейские (Группы превентивной коммуникации), которые должны разъяснять требования военного положения и нормы закона относительно массовых собраний и ношения различной символики.

— Призываем всех с пониманием отнестись к работе правоохранителей, их цель – обеспечить вашу безопасность. Относитесь друг к другу с уважением, избегайте скоплений людей, реагируйте на сигналы по воздушной опасности. Мы помним подвиг героев, которые положили жизнь, чтобы защитить Украину от нацистских оккупантов, и чтим их. Но не стоит забывать, что прямо сейчас украинцы сражаются против московитов, которые не соблюдают никакие правила ведения войны. Берегим себя, друг друга и Украину, — подчеркнул и.о. начальника ГУНП в Одесской области Иван Жук.

В полиции напомнили, что по законам Украины, особенно во время военного положения:

запрещается использовать символику национал-социалистического и тоталитарного режимов и страны агрессора

запрещается носить при себе огнестрельное оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или устройства, кинжалы, финские ножи, кастеты или другое холодное оружие без предусмотренного законом разрешения;

запрещено продавать алкогольные напитки после 22 часов вечера, продавать и использовать пиротехнические средства, в том числе фейерверки, хлопушки и петарды;

с 12 часов ночи до 5 часов утра в Одесской области действует комендантский час, в этот период времени передвигаться по улицам запрещено, исключение – необходимость пройти до укрытия во время воздушной тревоги.