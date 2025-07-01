Ключевые моменты:
- Погода в Одессе 2 июля;
- Погода в Одесской области 2 июля.
Прогноз погоды в Одессе на 2 июля
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, завтра в Одессе переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 15-17°С, днем 27-29°С.
Температура морской воды 17-18°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 2 июля
По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 12-17°С, днем она поднимется до 26-31°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Фото Марии Котовой