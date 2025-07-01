Гранатовое дерево

Ключевые моменты:

  • Погода в Одессе 2 июля;
  • Погода в Одесской области 2 июля.

Прогноз погоды в Одессе на 2 июля

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, завтра в Одессе переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 15-17°С, днем 27-29°С.

Температура морской воды 17-18°С.

Выбор редакции: Одесситы не поддержали переименование Канатного переулка

Прогноз погоды в Одесской области на 2 июля

По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 12-17°С, днем она поднимется до 26-31°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Фото Марии Котовой

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