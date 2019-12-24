Каких новогодних подарков ждут звезды?

В новогоднюю ночь все мы ждем волшебства и, конечно же, подарков под елочку. Получать их приятно, но не менее радостно самому преподносить сюрпризы. Какие подарки любят известные телеведущие и артисты, а что им лучше не дарить? Как они сами подходят к выбору сюрпризов для родных и близких? Об этом рассказали звезды концерта «На Интере – Главная елка страны», который зрители увидят в эфире 31 декабря в 22:20.

Макс Барских: «Я подхожу к выбору подарков творчески. Случалось, сам картины рисовал, открытки делал и даже разрабатывал с парфюмером личный аромат для друзей. Стараюсь находить то, что нужно, и быть внимательным к моим близким, улавливать в разговорах, что им интересно, узнавать, о чем они мечтают, и исполнять их мечты».

Александр Лукьяненко, ведущий «Полезной программы» на «Интере»: «Терпеть не могу, когда мне дарят что-то вроде носков, подарки без выдумки, которые я сам вполне могу себе купить. Не люблю, когда дарят парфюмерию, потому что предпочитаю выбирать ароматы сам. Зато очень люблю получать и дарить билеты на какое-нибудь мероприятие или путевку. Я – за новые впечатления».

Жанна Тихонова, ведущая программы «Жди меня. Украина» на «Интере»: «Под елку хочу путевку. И улететь далеко-далеко: в Брюгге, Амстердам, на Мальдивы, на Кубу… Сковородку классную тоже хочу. И чтобы было время и желание котлет домашних нажарить. И чтобы было кого покормить вкусно, тоже хочу. Люблю читать. Если книгу – то Веры Полозковой или сборники стихов для детей».

MONATIK: «Я рад всем подаркам. Люди же старались! Но вот сертификат на прыжок с парашютом мне явно не нужен».

Коля Серга: «Говорят, в подарке самое важное – внимание. И не тот факт, что ты просто вспомнил о существовании человека, а насколько твое внимание к нему глубоко. Насколько ты можешь увидеть его потребности. Если ты смог что-то сокровенное разглядеть, почувствовал, нашел, подарил– и человек видит отражение себя в подарке… Наверное, это высшее чувство удовольствия, когда тебе удается нырнуть так глубоко, куда до тебя «не ступало» внимание другого человека».

Андрей Доманский, ведущий новогоднего концерта и проектов «Готовим вместе» и «Круче всех» на «Интере»: «Самое главное на Новый год –подготовить подарки детям. Важно оценить надобность этих подарков. Сегодняшние дети растут максимально избалованными. Столько соблазнов вокруг! И они все могут получить по щелчку пальцев. Тем более если родители нормально зарабатывают. У меня в детстве не было и 5 процентов того, что есть у моих детей. Был ли я несчастен? Ни в коем случае! Возможно, стоит взять полезный опыт из своего детства и побудить современных детей развлекаться самостоятельно, самим придумывать себе игры?»

Анастасия Даугуле, ведущая новогоднего концерта и программы «Утро с Интером»: «Не понимаю, когда на Новый год дарят хозяйственную утварь, всякие кастрюли, кулинарные приборы. Такими подарками меня не обрадуешь. Зато всегда буду рада духам с красивым ароматом и путешествиям».

Ани Лорак:«Дочь каждый год пишет письмо Деду Морозу и заказывает у него подарки. Но я смотрю на ее поведение, потому что хорошие подарки София должна заслужить. Это раньше, когда она была совсем маленькой девочкой, все мечты сбывались. Сейчас она более взрослая, и я приучаю ее к ответственности. Поэтому сначала она должна сделать добрые дела, а уж потом будут происходить чудеса. Все, что хочет, София может получить, если она хорошо себя вела, хорошо училась и выполняла все задания».

Какими подарками порадуют зрителей любимые артисты и телеведущие в новогоднюю ночь – увидим совсем скоро, во вторник, 31 декабря, в 22:20 в концерте «На Интере – Главная елка страны».

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!