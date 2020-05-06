Какие тарифы на электроэнергию ожидать одесситам?

В СМИ появилась информация, что Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) хочет отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии. Стоит ли ожидать повышения тарифа на электроэнергию разбирался наш корреспондент.

Согласно презентации НКРЭКУ, такое решение позволит получать дополнительно 12 млрд грн в год.

Регулятор также предлагал в течении двух-пяти лет отменить перекрестное субсидирование и обеспечить адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, это позволит получить еще более 38 млрд грн.

Пока пользователи сети взялись обсуждать повышение тарифов пресс-служба НКРЭКУ в Фейсбуке опровергла информацию о повышении тарифов для населения.

Во время круглого стола были представлены возможные сценарии финансового сбалансирования на рынке электроэнергии.

– В частности, речь шла о стабилизации уровня оптовых цен, сценарии снижение “зеленых” тарифов, постепенное выравнивание тарифов для различных категорий потребителей и о других мерах, – говорится в сообщении.

Тарифы на электроэнергию устанавливаются государством и пока остаются без изменений.

Базовый тариф действует для людей, проживающих в домах или квартирах с централизованным отоплением, газовыми или электрическими плитами.

Тариф для домов с электрообогревом действует для населения, проживающего в квартирах или домах, которые оборудованы электроотопительными установками, а также для жителей негазифицированных многоквартирных домов без централизованного отопления.

Сколько платим за свет?

В настоящее время базовый тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-ч в месяц составляет 90 копеек (с НДС) за 1 кВт-ч, а за последующие – 1,68 грн за 1 кВт-ч.

Зелёный тариф (тариф на подключение) — экономический и политический механизм, предназначенный для привлечения инвестиций в технологии использования возобновляемых источников энергии.

Фото: УНІАН

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