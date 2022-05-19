Какие поезда сегодня отправляются из Одессы?

Сегодня, 19 мая, с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться поезда по шести направлениям.
Об этом сообщили в телеграм-канале Одесского городского совета.
19 мая с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться поезда по следующим направлениям:
- #8 Одесса-Харьков — 19:25;
- #12 Одесса – Львов – 21:31;
- #26 Одесса — Рахов — 15:00;
- #36/38 Одесса-Ужгород- Пшемышль — 18:22;
- #92 Одесса — Лозовая/Харьков/Запорожье — 17:05;
- #106 Одесса-Киев — 22:03.
Все поезда регулярные, эвакуационных рейсов 19 мая не предусмотрено.