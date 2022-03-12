Какие поезда отправятся из Одессы 12 марта?

Компания-перевозчик «Укрзалізниця» обнародовала график движения поездов на субботу, 12 марта 2022 года.

В частности, из Одессы запланированы следующие поезда:

14:15 – №25/26 Одесса-Главная – Рахов;

18:13 – №78/77 Одесса-Главная – Ковель;

18:22 – №38/36-35/37 Одесса-Главная – Пшемысль;

19:20 – №90/89 Одесса-Главная – Краматорск;

20:49 – №136/135 Одесса-Главная – Черновцы;

21:31 – №12/11 Одесса-Главная – Львов;

22:03 – №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс.;

22:25 – №8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс.

В компании также напоминают, что все эвакуационные рейсы бесплатные.

Кроме того, дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока.

Между тем, как уже известно, сегодня вечером из Одессы отправится эвакуационный поезд 238/237 Одесса – Ужгород в составе 19 вагонов. Время отправления – 22:32.