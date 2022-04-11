Какие поезда отправятся из Одессы 11 апреля?

Сегодня, в понедельник, 11 апреля 2022 года, с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться 8 поездов, в том числе один эвакуационный в Ужгород.
По информации Телеграм-канала «Одеса Офiцiйно», поезда отправятся по такие направлениям:
- №8 Одесса – Харьков – 22:25;
- №12 Одесса – Львов – 21:31;
- №26 Одесса – Рахов – 14:15;
- №36/38 Одесса – Ужгород – Пшемышль – 18:22;
- №92 Одесса – Лозовая – 17:14;
- №106 Одесса – Киев – 22:03;
- №118 Одесса – Измаил – 23:23;
Эвакуационные:
- №238 Одесса – Ужгород – 22:32.