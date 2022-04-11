Какие поезда отправятся из Одессы 11 апреля?

В Украине продлили срок действия ковид-сертификатов C 5 апреля 2022 года COVID-сертификаты в ДИИ имеют новый срок отображения. Министерство здравоохранения вместе с Министерством цифровой трансформации и НСЗУ приняло решение не удалять из Действия цифровой сертификат о вакцинации против СOVID-19 в течение 545 дней с даты прививки. ПОДРОБНЕЕ

Вечером из Одессы отправится эвакуационный поезд в Ужгород Сегодня, 7 апреля, с Одесского железнодорожного вокзала отправятся 8 поездов, в том числе эвакуационный в Ужгород.

Об этом сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно». ПОДРОБНЕЕ