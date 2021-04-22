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Какие одесские заведения сливают нечистоты в море: создана онлайн-карта

Какие одесские заведения сливают нечистоты в море: создана онлайн-карта

Одесситы могут узнать, какие прибрежные заведения сливают нечистоты в море. Для этого создана специальная онлайн-карта.

Об этом стало известно на недавнем заседании депутатской комиссии по вопросам экологии и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили члены комиссии, на карте будут отмечаться все нарушители чистоты одесского побережья, то есть чья канализация сливается прямо в море.

По данным депутатов, на берегу находится 201 заведение. Но из них пока только 31 разрешило проверить документы и систему канализации.

«С остальными заведениями придется побороться, и мы к этому готовы. Позиция простая: раз не допускают к проведению проверки, значит, есть что скрывать», — сообщает по этому поводу глава депутатской экологической комиссии Богдан Гиганов.

В качестве примера в комиссии привели одно из одесских кафе, где, как выяснилось, нечистоты сливают просто в песок. На карте его отметили желтым цветом. Те заведения, которые прошли проверку успешно, на карте отметили зеленым.

Ознакомиться с картой можно ЗДЕСЬ.

Проверки продолжаются.

Как сообщала «Одесская жизнь», на заседании комиссии по экологии разрешили пляжному ночному клубу «Итака» в Аркадии сохранить скандальный настил.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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