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Какие дороги в Одесской области будут ремонтировать?

Какие дороги в Одесской области будут ремонтировать?

Служба автомобильных дорог в Одесской области объявила тендер на ремонт дорог. Причем на отремонтированных магистралях должны будут выделить и велодорожки. Данные о закупке обнародованы в системе публичных закупок Prozorro.

Так, объявлен конкурс на проведение ремонта нескольких участков дороги «Кучурган — Беляевка — Маяки — Овидиополь».

По условиям тендера, на участках должны обустроить велодорожки с буферной зоной, что, как отмечают в ведомстве, значительно улучшит придорожную инфраструктуру и повысит качество жизни местных жителей. Кроме того, полагают в облавтодоре, велодорожки могут стать дополнительным стимулом для развития международных соревнований по велоспорту и туризма. Велодорожки планируется обустроить вдоль отремонтированных участков дороги по обеим ее сторонам.

Ремонтные работы будут проводиться на двух отрезках:

  • на 28-километровом участке, который начинается вблизи поселка Лиманское, проходит через села Граденицы, Яськи, Троицкое и заканчивается вблизи Беляевки;
  • на 5-километровом участке от поселка Маяки в направлении города Беляевки.

Общая протяженность отремонтированного пути составляет 33 километра.

Помимо этого, подрядчик должен будет предусмотреть обустройство солнечных панелей, опор уличного освещения и новые остановки. Также планируется отремонтировать два моста возле поселка Граденицы. Стоимость работ — более одного миллиарда гривен. Торги назначены на 8 октября.

Ранее мы рассказывали о том, как будут ремонтировать одесскую Пересыпь и что там планируют сделать.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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