Какие банки будут работать в Одессе во время отключений света

Национальный Банк Украины создал сеть отделений банков «Power Banking». Эти банки будут работать даже в условиях отключений света.
В Одессе таких отделений насчитывается 90. С полным перечнем можно ознакомиться на специальном сайте https://power.bank.gov.ua/
Доступные услуги:
- выдача наличных в кассе или в банкоматах;
- платежи и переводы средств через кассу или терминалы;
- обмен валют;
- консультации менеджеров.
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