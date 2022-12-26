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Какие банки будут работать в Одессе во время отключений света

Какие банки будут работать в Одессе во время отключений света

Национальный Банк Украины создал сеть отделений банков «Power Banking». Эти банки будут работать даже в условиях отключений света.

В Одессе таких отделений насчитывается 90. С полным перечнем можно ознакомиться на специальном сайте https://power.bank.gov.ua/

Доступные услуги:

  • выдача наличных в кассе или в банкоматах;
  • платежи и переводы средств через кассу или терминалы;
  • обмен валют;
  • консультации менеджеров.

Ранее мы рассказывали, будут ли работать банки и почта во время новогодних праздников.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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