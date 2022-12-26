Какие банки будут работать в Одессе во время отключений света

В Одессе можно оплатить парковку через QR-код После трех месяцев тестирования систему QR-кодов внедрят на постоянной основе. Об этом сообщил директор Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Артем Сидоренко. ПОДРОБНЕЕ

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