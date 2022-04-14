Какая сейчас военная обстановка на юге Украины?

В Оперативном командовании «Юг» рассказали о текущей оперативной обстановке на юге Украины.

В Черноморской операционной зоне ПКР «Нептун» поражен крейсер «Москва» – флагман черноморского флота россии – получил существенные повреждения. Возник пожар. Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса опрокинули крейсер и тот начал тонуть.

Для высадки десанта погодные условия неблагоприятны, но угроза ракетных атак как с моря, так и временно оккупированного Крыма остается.

На Николаевском и Херсонском направлении потери противника составляют 54 рашиста и 8 единиц техники, среди которых 2 самоходных артиллерийских установки, реактивная система залпового огня «Град» и танк Т-72. В ответ на системные артиллерийские обстрелы врага на протяжении ночи нашими войсками нанесено точное поражение по сосредоточению военной техники и составу боеприпасов в классических традициях Чернобаевки.

Враг продолжает психологическое давление на местное население в Херсоне и области, агитируя за создание квази-республики. Но ни дерзкие обстрелы, ни похищения, ни издевательство рашистов над гражданским населением не сломили дух Херсонщины. Люди продолжают отстаивать свое независимое будущее в свободной Украине.