Какая погода ждет одесситов в воскресенье – прогноз на 21 февраля

Завтра, в воскресенье, 21 февраля, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-2 °С мороза, днем 3-5 °С тепла.
По Одесской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, местами слабый гололед, гололедица.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0 °С-5 мороза, днем 3-8 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, местами гололедица.