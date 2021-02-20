Какая погода ждет одесситов в воскресенье – прогноз на 21 февраля

Погода в Одессе 17 февраля: морозы не отступят Завтра, в среду, 17 февраля, в Одессе прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков. Гололедица.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ