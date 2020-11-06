Какая погода ждет одесситов в субботу – синоптики дали прогноз

Завтра, в субботу, 7 ноября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, скорость северо-западного ветра составит 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью 4-9 °С тепла. Днем она поднимется до 11-13 °С выше нуля.
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью 4-9 °С тепла, днем 10-15 °С выше нуля.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Фото Марины Анимуцкой