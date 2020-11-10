Какая погода ждет одесситов в среду – прогноз синоптиков

Завтра, в среду, 11 ноября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Скорость северо-восточного ветра – 5-10 м/с, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ночью температура воздуха опустится до будет 3-5 °С тепла. Днем ожидается 8-10 °С выше нуля.
По Одесской области на завтра прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 0-5 °С, днем 7-12 °С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров.