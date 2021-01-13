Какая погода ждет одесситов на Старый новый год?

Море и снег: одесскую Аркадию накрыло пушистым покрывалом (фото, видео) Снег – не частый гость в нашем городе. Поэтому если вы хотите совместить приятную прогулку по свежему воздуху и пополнить впечатления от снежных пейзажей – отправляйтесь на море. Например, в Аркадию. ПОДРОБНЕЕ

Мэрия припугнула одесситов предстоящим гололедом В мэрии Одессы просят горожан ограничить передвижение по городу в связи с ожидаемым гололедом. ПОДРОБНЕЕ