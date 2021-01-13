Какая погода ждет одесситов на Старый новый год?

Завтра, в четверг, 14 января, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, ночью и утром гололедица.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-3 °С мороза, днем 2-4 °С тепла.
По Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков, ночью и утром гололедица.
Ветер западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-5 °С мороза, днем 0-5 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром гололедица, дымка, видимость 1-2 км.
Фото Марии Котовой