Какая погода ожидается в Одессе в последний вторник 2020 года?

Завтра, во вторник, 29 декабря, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.

Как информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей, будет дуть южный ветер. Его скорость составит 9-14 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью 5-7 °С выше нуля, днем 10-12 °С тепла.

По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7 °С тепла, днем 10-15 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

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Фото Марии Котовой