Какая погода ожидается в Одессе 4 января?

Завтра, в среду, 3 января 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Осадков не будет, прогнозирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 4 января
В Одессе среда обещает быть облачной с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-6°С тепла, днем 6-8°С выше нуля.
Погода в Одесской области 4 января
По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем она поднимется до 5-10°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.