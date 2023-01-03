Какая погода ожидается в Одессе 4 января?

Погода в Одессе: каким будет понедельник 2 января? Завтра, в понедельник, 2 января 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается преимущественно малообрачная и не по-зимнему теплая погода. Осадков не предвидится, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ