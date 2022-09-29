Какая погода будет в Одессе в последний день сентября?

Какую погоду прогнозируют синоптики на завтрашний день, пятницу. 30 сентября 2022 года? Ответ на этот вопрос дает Гидрометцентр Черного и Азовского морей
Так, в Одессе ожидается переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 16-18°С, днем 22-24°С тепла.
Температура морской воды 17-18°С.
По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 13-18°С выше нуля, днем 22-27°С, местами до 30°С.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.