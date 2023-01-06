Какая погода будет в Одессе на Рождество?

Завтра, в день православного Рождества, 7 января 2023 года, в Одессе и Одесской области будет облачно. Возможен мелкий снег. К тому же, похолодает. Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 7 января

В Одессе Рождество обещает быть облачным с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой снег, который к вечеру сменится на дождь со снегом.

Ветер ночью северный, днем восточный 6-11 м/с.

Температура ночью и днем 0-2°С мороза.

Погода в Одесской области 7 января

В Одесской области завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков. Днем местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега.

Ветер ночью северный, днем восточный 6-11 м/с.

Температура ночью и днем 0-5°С мороза, на юге днем 0-5°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.