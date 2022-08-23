Какая погода будет в Одессе на День Независимости

Завтра, в среду, 24 августа 2022 года, когда Украина будет отмечать День независимости, синоптики обещают в Одессе и Одесской области облачную погоду, но с прояснениями и без осадков. Также будет держаться достаточно высокая температура воздуха, прогнозирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По информации синоптиков, в Одессе 24 августа:
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер восточный 9-14 м/с.
Температура ночью +19+21°С, днем она поднимется до +29+31°С.
Температура морской воды +25+26°С.
В Одесской области 24 августа ожидается:
Облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Ветер восточный 9-14 м/с,
Температура ночью +17+22°С, днем +28+33°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото с сайта Одесского горсовета