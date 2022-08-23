Какая погода будет в Одессе на День Независимости

Погода в Одессе 21 августа: воскресенье обещает быть жарким Что прогнозирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей на завтрашний день, воскресенье, 21 августа 2022 года, в Одессе и Одесской области? Судя по всему, осадков не предвидится, а жара еще не спадет. ПОДРОБНЕЕ

Какой будет погода в Одессе 20 августа В субботу 20 августа в Одессе ожидается погода без существенных осадков, температура воздуха днем до 28°С. ПОДРОБНЕЕ