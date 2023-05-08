Какая погода будет в Одессе 9 мая

Во вторник, 9 мая 2023 года, в Одессе будет облачно, днем небольшой дождь. Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе 9 мая
Облачно. Ночью умеренный дождь, днем небольшой.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 8-10°С, днем 13-15°С.
Температура морской воды 13–14°С.
Погода в Одесской области 9 мая
Облачно. Ночью умеренный дождь, днем небольшой.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-10°С, днем 12-17°С.
На автодорогах области видимость хорошая.