Какая погода будет в Одессе 8 апреля?

Одесситов уже замучили дожди, ветра и туманы, сменяющие друг-друга. Но, похоже, уже наметился погодный перелом. Осадков и ветра уже не ожидается, хотя и весенние тепло еще не спешит.
Прогноз погоды в Одессе на 8 апреля
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, 8 апреля 2023 года в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6°С тепла, днем 12-14°С.
Погода в Одесской области 8 апреля
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем 11-16°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.
Фото Марии Котовой