Какая погода будет в Одессе 8 апреля?

Одесситов уже замучили дожди, ветра и туманы, сменяющие друг-друга. Но, похоже, уже наметился погодный перелом. Осадков и ветра уже не ожидается, хотя и весенние тепло еще не спешит.

Прогноз погоды в Одессе на 8 апреля

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, 8 апреля 2023 года в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6°С тепла, днем 12-14°С.

Погода в Одесской области 8 апреля

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6°С тепла, днем 11-16°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.

Фото Марии Котовой