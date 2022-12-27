Какая погода будет в Одессе 28 декабря

В среду, 28 декабря 2022 года, в Одессе будет без существенных осадков. Температура ночью 1-3°С тепла, днем 5-7°С тепла.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
28 декабря 2022 г. в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 1-3°С тепла, днем 5-7°С тепла.
Прогноз погоды Одесской области
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 3-8°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.