Какая погода будет в Одессе 28 декабря

Погода в Одессе: каким будет воскресный день 25 декабря По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 25 декабря 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны осадки. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 24 декабря: какой будет суббота? Завтра, в субботу, 24 декабря 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится достаточно теплая для зимы погода. Осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ