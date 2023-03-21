Какая погода будет в Одессе 22 марта?

Погода в Одессе 21 марта: синоптики обещают дождь Завтра, во вторник, 21 марта 2023 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду, возможен дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Какая погода будет в Одессе 18 марта В суббота, 18 марта 2023 года, в Одессе ожидается умеренно теплая погода, без существенных осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ