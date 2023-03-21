Какая погода будет в Одессе 22 марта?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей в среду, 22 марта 2023 года, осадков в Одессе не ожидается, температура воздуха днем до 12°С тепла.
Прогноз погоды в одессе 22 марта
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-6°С тепла, днем 10-12°С тепла.
Погода в Одесской области 22 марта
Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь.
Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем 10-15°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.