Какая погода будет в Одессе 20 мая?

В пятницу, 19 мая, в Одессе ожидается погода без осадков, температура воздуха ночью 10-12°С, днем 22-24°С.
Прогноз погоды предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
20 мая 2022 года в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°С, днем 22-24°С.
Температура морской воды 14–15°С.
Погода в Одесской области:
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°С, днем 22-27°С.
На дорогах области видимость хорошая.