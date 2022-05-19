Какая погода будет в Одессе 20 мая?

Погода в Одессе 19 мая: без грозы, но с ветерком Какая погода ждет одесситов в четверг, 19 мая? Ответ на этот вопрос знает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По прогнозам, завтра в Одессе ожидаются порывы северного ветра. Объявлено штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ

На Одессу надвигается гроза, град и шквал Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает о непогоде, надвигающейся на Одессу и Одесскую область. На среду, 18 мая, в регионе объявлено штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ