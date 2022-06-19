Какая погода будет в Одессе 20 июня?

В понедельник, 20 июня 2022 года, синоптики прогнозируют погоду без осадков, воздух прогреется до +28°С.
Прогноз погоды предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
20 июня 2022 года в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°С, днем 26-28°С.
Температура морской воды 20-21°С.
Погода 20 июня в Одесской области
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°С, днем 26-31°С.
На автодорогах области видимость добра.