Какая погода будет в Одессе 2 декабря

Погода в Одессе: чего ждать в последний день ноября Завтра, в среду, 30 ноября 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается пасмурная погода, но без существенных осадков. Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: чего ждать в понедельник 28 ноября Завтра, в понедельник, 28 ноября 2022 года, в Одессе и Одесской области существенных осадков синоптики не прогнозируют. Тем не менее, будет облачно, с небольшими прояснениями, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ