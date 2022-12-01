Какая погода будет в Одессе 2 декабря

В пятницу, 2 декабря, в Одессе будет облачно, без существенных осадков, температура днем 2-4°С тепла.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
2 декабря 2022 г. в Одессе будет облачно. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 0-2 ° С тепла, днем 2-4 ° С тепла.
Погода в Одесской области
Облачно. Ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 0-5°С тепла.
На автодорогах области видимость добра.