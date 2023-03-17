Какая погода будет в Одессе 18 марта

В суббота, 18 марта 2023 года, в Одессе ожидается умеренно теплая погода, без существенных осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе 18 марта
Облачно с прояснениями.
Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-6°С тепла, днем 8-10°С тепла.
Погода в Одесской области 18 марта
Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем 7-12°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.