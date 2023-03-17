Какая погода будет в Одессе 18 марта

Какой будет погода в Одессе 17 марта В пятницу, 17 марта 2023 года, в Одессе прогнозируют умеренно теплую погоду без существенных осадков. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 15 марта: потеплеет ли? Гидрометцентр Черного и Азовского морей информирует о том, какая погода ожидается завтра, в среду, 15 марта 2023 года в Одессе и Одесской области. ПОДРОБНЕЕ

Какая погода ожидается в Одессе 14 марта: прогноз По информации синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, во вторник, 14 марта 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается достаточно теплая весенняя погода без осадков. ПОДРОБНЕЕ

Прогноз погоды в Одессе на понедельник, 13 марта По сообщению синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей в понедельник, 13 марта 2023 года в Одессе будет без осадков, температура воздуха ночью — около нуля, днем — до 10°С тепла. ПОДРОБНЕЕ