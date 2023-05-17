Какая погода будет в Одессе 18 мая: прогноз синоптиков

Специалисты Гидрометцентра Черного и Азовского морей сообщают, что в четверг, 18 мая 2023 года осадков в Одессе не ожидается и день будет теплым.
Прогноз погоды в Одессе 18 мая
Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.
Температура морской воды 16–17°.
Погода в Одесской области 18 мая
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 10-15°, днем 21-26°.
На автодорогах области видимость хорошая.