Какая погода будет в Одессе 18 мая: прогноз синоптиков

В Одесской области объявили чрезвычайный уровень опасности: детали В Украине почти во всех областях (кроме западной части и Крыма) объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности на ближайшие трое суток. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе все теплее и теплее: прогноз на 17 мая Завтрашняя среда, 17 мая 2023 года, обещает быть в Одессе и Одесской области достаточно теплой и погожей. По крайней мере, это нам обещают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Какая погода будет в Одессе 16 мая Синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей представили прогноз погоды в Одессе и Одесской области на вторник, 16 мая 2023 года. ПОДРОБНЕЕ