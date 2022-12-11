Какая погода будет в Одессе 12 декабря

12 декабря, в понедельник, в Одессе будет теплая дождливая погода, температура днем 8-13 °С тепла.
Об этом сообщили в Гидрометцентр Черного и Азовского морей
12 декабря 2022 года в Одессе будет облачно, умеренный дождь. Ночью и утром туман.
Ветер южный, 9-14 м/с, местами порывы, 15-20 м/с. Температура ночью 5-10 ° С тепла, днем 8-13 ° С тепла.
Погода в Одесской области
Облачно, местами небольшой дождь. Ночью и утром туман.
Ветер южный, 9-14 м/с, местами порывы, 15-20 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем 10-15°С тепла.
На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.