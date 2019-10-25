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Новости Одессы и Одесской области

Какая погода будет этой зимой: что говорят синоптики

Какая погода будет этой зимой: что говорят синоптики

Долгосрочные прогнозы обещают этой зимой контрастную погоду. Зимой нас ждут и тепло с дождями, и рекордные за последние 30 лет морозы со снегопадами.

Согласно ежегодному прогнозу погоды сервиса AccuWeather для Европы, сильные холода придут на территории от Финляндии до Украины – их принесут ветры из Сибири. В январе-феврале 2020 температура упадет до предельного минимума –  ожидаются и мощные снегопады.

Однако сами метеорологи признают, что климатические изменения на планете таковы, что делать точные прогнозы очень сложно. Но ждать стабильных и привычных зим, «как в детстве» точно не стоит. Теперь будут теплые, дождливые зимы с волнами экстремальных морозов.

Как поясняет “Українська кліматична мережа”, раньше устойчивую погоду зимой обеспечивала Арктика: в полярных широтах массы холодного воздуха вращались вокруг Северного Ледовитого океана, образуя циркумполярный вихрь (своего рода пояс), который отделял очень холодный полярный воздух от воздушных масс умеренных широт. А теперь Арктика стремительно теплеет, циркумполярный вихрь слабеет, и поэтому теплый воздух с юга часто прорывается в Арктику, вытесняя оттуда холодный воздух, и в умеренных широтах начинаются арктические морозы.

Сильные перепады температур вредны и для здоровья человека, и для инфраструктуры городов (здания, дороги, коммуникации разрушаются быстрее), и для сельского хозяйства. Кроме того, они часто сопровождаются стихийными бедствиями.

Фото: odessa.dozor.ua

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