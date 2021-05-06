Какая геомагнитная обстановка сегодня?

Так, по данным сайта Gismeteo.ua, с ночи геомагнитная активность была на отметке два балла, но к 6:00 она снизится до одного, а к 21:00 снова поднимется до двух баллов.

Отметим, колебания геомагнитной активности негативно сказываются на метеозависимых людях. В такие периоды могут возникать головные боли и тахикардия. Лучшая профилактика подобных состояний — это правильное питание и умеренные физические нагрузки, подойдут пешие прогулки.