Какая будет погода в Одессе 29 августа: жара продолжится?

Согласно прогнозу синоптиков, 29 августа, в понедельник, в Одессе ожидается погода без осадков, температура воздуха до 32 ° С выше нуля.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Также синоптики предупреждают о пожарной опасности. 28-31 августа по Одесской области сохранится высокая пожарная опасность (ИУ класса), на юге и 31 августа в Сербце – чрезвычайная пожарная опасность (У класса).

29 августа 2022 г. по городу Одессе переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 20-22°С, днем ​​30-32°С. Температура морской воды 24-25°С.

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°С, днем ​​31-36°С.

На автодорогах области видимость хорошая.