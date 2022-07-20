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Как жителям Одесчины, пострадавшим от агрессии рф, получить материальную помощь (видео)

Как жителям Одесчины, пострадавшим от агрессии рф, получить материальную помощь (видео)

В Одесской областной военной администрации разъяснили порядок получения материальной помощи лицам, пострадавшим от вооруженной агрессии российской федерации.

Как рассказал спикер ОВА Сергей Братчук, материальная помощь предоставляется лицам, которые получили ранения и/или члены семьи которых погибли в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины на территории Одесской области. Материальная помощь оказывается единовременно на семью в случае гибели членов семьи и за каждое пострадавшее лицо за счет средств областного бюджета Одесской области.

Размер материальной помощи составляет:

  • в случае гибели членов семьи – 100 тысяч грн на семью;
  • в случае тяжелого ранения лица (в том числе с ампутацией или без нее) – 50 тысяч грн;
  • в случае ранения средней тяжести – 20 тысяч грн.

Для получения материальной помощи заявителям необходимо написать заявление на имя начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко или на имя председателя Одесского областного совета Григория Диденко.

Список необходимых документов, прилагаемых к заявлению, можно узнать ЗДЕСЬ.

Напомним, 12 июля 2022 года Одесский областной совет утвердил порядок предоставления финансовой помощи пострадавшим от российской агрессии на территории Одесской области.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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