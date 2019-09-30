Как выбрать вкусный и полезный виноград – в новом выпуске ток-шоу «Полезная программа»

На «Интере» выйдет новый выпуск ток-шоу о качестве жизни «Полезная программа», посвященный винограду. Зрители узнают, как разобраться в различных сортах этой популярной среди украинцев ягоды и поймут, какой из видов винограда самый полезный для здоровья.

Виноград – вкусный десерт, о лечебных свойствах которого известно уже давно. Ему пели оды еще древнегреческие философы. А на территории Грузии нашли старинные кувшины со следами виноградного вина, которым уже более 8 тысяч лет! Сейчас в мире насчитывается около 4 тыс. сортов винограда, которые подходят и для еды, и для сушки изюма, и для создания соков и вина. Какой из них самый полезный? Как его правильно употреблять? Сколько нужно съесть ягод, чтобы виноград раскрыл все свои вкусовые и полезные качества?

«Сила влияния винограда на организм человека зависит не только от свежести и качества продукта, но еще и от частоты употребления и количества съеденного, – говорит эксперт по здоровому питанию Алексия Май. – Ежедневно рекомендуется съедать около 0,5 кг винограда вместе с кожицей и косточками. Последние следует обязательно разжевывать, ведь именно в косточках содержится 90% витаминов. Употребление ягод целиком нормализует давление, стабилизирует сердечный ритм, очищает кровеносные сосуды от холестериновых бляшек и восстанавливает эластичность их стенок».

Влияет ли цвет винограда на полезные свойства ягод? Виноград какого цвета самый полезный? Способен ли он вылечить анемию и повысить уровень гемоглобина? Влияет ли виноград на продолжительность жизни? И как можно использовать виноградные косточки? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: специалист по здоровому питанию Алексия Май; аналитик аграрных рынков Дмитрий Гордейчук; агроном Татьяна Шмаглюченко. Своими полезными советами поделится звездный гость проекта – маэстро Владимир Гришко.

«С давних пор на Кавказе виноград на столе символизирует достаток в доме, а еще считается ягодой молодости и долголетия, –рассказывает Владимир Гришко. – Очень люблю эти ягоды. На дачном участке под Борисполем у меня растут сорта «Молдова» и «Изабелла». Первый – кушаем, из второго делаем вино. Виноград выращивали и мой дед, и мой отец, потому что он очень полезен. Но даже я не знал о том, какой сорт винограда самый сладкий, как цвет влияет на его свойства и сколько стоит самый дорогой виноград в мире. «Полезная программа» – действительно очень полезная и поучительная».

Выпуск ток-шоу «Полезная программа», посвященный винограду, смотрите завтра, 1 октября 2019 г., в 10:00 на телеканале «Интер».

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят следующие выпуски «Полезной программы»:

В среду, 2 октября, в 10:00 на «Интере» – выпуск о том, на что обращать внимание при выборе гречки .

Гречка – продукт, который употребляют все. И это вполне объяснимо: ведь стоит гречка недорого, выращивается повсеместно. Это замечательный продукт по своим вкусовым, питательным и полезным качествам: поднимает гемоглобин, снижает артериальное давление, ее можно употреблять даже диабетикам. На что в первую очередь нужно обращать внимание при выборе гречневой крупы? Как правильно хранить ее и, главное, вкусно приготовить? Чем зеленая гречка отличается от обычной? И как из обычной гречневой каши сделать невероятный десерт, выяснили эксперты ток-шоу, среди которых – певец Василий Бондарчук.

. – продукт, который употребляют все. И это вполне объяснимо: ведь стоит гречка недорого, выращивается повсеместно. Это замечательный продукт по своим вкусовым, питательным и полезным качествам: поднимает гемоглобин, снижает артериальное давление, ее можно употреблять даже диабетикам. На что в первую очередь нужно обращать внимание при выборе гречневой крупы? Как правильно хранить ее и, главное, вкусно приготовить? Чем зеленая гречка отличается от обычной? И как из обычной гречневой каши сделать невероятный десерт, выяснили эксперты ток-шоу, среди которых – певец Василий Бондарчук. В четверг, 3 октября, в 10:00 на «Интере» – программа о сардельках.

Сочные, ароматные сардельки – настоящая палочка-выручалочка для хозяек. Они быстро варятся и способны полностью удовлетворить потребность организма в потерянных калориях при больших физических нагрузках. Но задумывались ли вы, что может быть в составе сардельки, кроме мясного фарша? По каким признакам отличить качественные изделия от опасных для здоровья? Чем сарделька отличается от сосиски? И какое оригинальное блюдо можно приготовить из этих мясных изделий? Выбрать самые полезные сардельки поможет ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу. Звездный гость программы – радиоведущая Виктория Зубрейчук.

Сочные, ароматные – настоящая палочка-выручалочка для хозяек. Они быстро варятся и способны полностью удовлетворить потребность организма в потерянных калориях при больших физических нагрузках. Но задумывались ли вы, что может быть в составе сардельки, кроме мясного фарша? По каким признакам отличить качественные изделия от опасных для здоровья? Чем сарделька отличается от сосиски? И какое оригинальное блюдо можно приготовить из этих мясных изделий? Выбрать самые полезные сардельки поможет ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу. Звездный гость программы – радиоведущая Виктория Зубрейчук. В пятницу, 4 октября, в 10:00 выйдет выпуск «Полезной программы» о рассольных сырах.

Моцарелла, сулугуни, брынза, фета – рассольные сыры, изготавливаемые из коровьего, козьего или овечьего молока. А еще они содержат до 10% соли. Как это влияет на организм человека? Чем опасны сыры кустарного производства? Каковы правила хранения рассольных сыров? Можно ли сделать фету в домашних условиях? И как правильно подобрать рассольные сыры к определенным напиткам или блюдам? Звездный гость программы – радиоведущая Мария Виноградова.

В ток-шоу может обратиться каждый. Если вам продали некачественный товар, у вас есть жалобы, предложения и советы, пишите на сайт проекта https://korysno.inter.ua/ или звоните на горячую линию: 067-879-55-91.