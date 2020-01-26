Как в одесском трамвае свадьбу отмечали (фото)

Оригинальный способ отметить бракосочетание выбрала пара одесситов.
Так, ветеран АТО и его невеста блогер Вероника Налета решили отгулять первый день супружеской жизни в трамвае.
Об этом сообщает dumskaya.net.
Молодожены для себя и гостей арендовали целый вагон у КП “Горэлектротранс”.
Там все вместе пели и плясали, катаясь по городу. А играл на необычном торжестве рок-музыкант Стас Подлипский.
Фото: dumskaya.net
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