Как в одесском трамвае свадьбу отмечали (фото)

Так, ветеран АТО и его невеста блогер Вероника Налета решили отгулять первый день супружеской жизни в трамвае.

Об этом сообщает dumskaya.net.

Молодожены для себя и гостей арендовали целый вагон у КП “Горэлектротранс”.

Там все вместе пели и плясали, катаясь по городу. А играл на необычном торжестве рок-музыкант Стас Подлипский.

Фото: dumskaya.net

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