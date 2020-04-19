fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Как в Одессе святили куличи в храмах и на улице (фото)

Как в Одессе святили куличи в храмах и на улице (фото)

Корреспонденты сайта “Одесская жизнь” в разных районах города проверили, как люди освящают куличи.

Часть верующих Малиновского района не отказалась полностью от традиционного освящения пасхальной корзинки во время праздника. Так, в церковь иконы Пресвятой Богородицы заходили прихожане, чтобы традиционно освятить куличи.

Желающих освятить куличи приходит не много. Обычно по два-три человека. Мероприятие проходит с соблюдением противоэпидемиологических мер. Горожане стоят на расстоянии 1,5-2 метра и в масках. Священнослужителей это тоже касается – они тоже в масках и соблюдают дистанцию.

В церкви иконы Пресвятой Богородицы мероприятие проходит с соблюдением противоэпидемиологических мер.
В церкви иконы Пресвятой Богородицы мероприятие проходит с соблюдением противоэпидемиологических мер.
В церкви иконы Пресвятой Богородицы мероприятие проходит с соблюдением противоэпидемиологических мер.
В церкви иконы Пресвятой Богородицы мероприятие проходит с соблюдением противоэпидемиологических мер.

В Суворовском районе, на Марсельской, 6а пасхальные куличи освящали на улице. В 8 утра людей было немного, но все соблюдали дистанцию. С Пасхальными корзинами стоят в большинстве женщины.

Во время освящения куличей на Марсельской женщины соблюдали правила крарантина: держались дистанцию и в основном были в масках.
Во время освящения куличей на Марсельской женщины соблюдали правила крарантина: держались дистанцию и в основном были в масках.
Во время освящения куличей на Марсельской женщины соблюдали правила крарантина: держались дистанцию и в основном были в масках.
Во время освящения куличей на Марсельской женщины соблюдали правила крарантина: держались дистанцию и в основном были в масках.
Во время освящения куличей на Марсельской женщины соблюдали правила крарантина: держались дистанцию и в основном были в масках.

Фото: Артем Виноградов, Галина Полищук

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить