Как в Одессе святили куличи в храмах и на улице (фото)

Часть верующих Малиновского района не отказалась полностью от традиционного освящения пасхальной корзинки во время праздника. Так, в церковь иконы Пресвятой Богородицы заходили прихожане, чтобы традиционно освятить куличи.
Желающих освятить куличи приходит не много. Обычно по два-три человека. Мероприятие проходит с соблюдением противоэпидемиологических мер. Горожане стоят на расстоянии 1,5-2 метра и в масках. Священнослужителей это тоже касается – они тоже в масках и соблюдают дистанцию.
В церкви иконы Пресвятой Богородицы мероприятие проходит с соблюдением противоэпидемиологических мер.
В церкви иконы Пресвятой Богородицы мероприятие проходит с соблюдением противоэпидемиологических мер.
В церкви иконы Пресвятой Богородицы мероприятие проходит с соблюдением противоэпидемиологических мер.
В церкви иконы Пресвятой Богородицы мероприятие проходит с соблюдением противоэпидемиологических мер.
В Суворовском районе, на Марсельской, 6а пасхальные куличи освящали на улице. В 8 утра людей было немного, но все соблюдали дистанцию. С Пасхальными корзинами стоят в большинстве женщины.
Во время освящения куличей на Марсельской женщины соблюдали правила крарантина: держались дистанцию и в основном были в масках.
Во время освящения куличей на Марсельской женщины соблюдали правила крарантина: держались дистанцию и в основном были в масках.
Во время освящения куличей на Марсельской женщины соблюдали правила крарантина: держались дистанцию и в основном были в масках.
Во время освящения куличей на Марсельской женщины соблюдали правила крарантина: держались дистанцию и в основном были в масках.
Во время освящения куличей на Марсельской женщины соблюдали правила крарантина: держались дистанцию и в основном были в масках.
Фото: Артем Виноградов, Галина Полищук
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