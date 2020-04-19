Как в Одессе святили куличи в храмах и на улице (фото)

Корреспонденты сайта “Одесская жизнь” в разных районах города проверили, как люди освящают куличи.

Часть верующих Малиновского района не отказалась полностью от традиционного освящения пасхальной корзинки во время праздника. Так, в церковь иконы Пресвятой Богородицы заходили прихожане, чтобы традиционно освятить куличи.

Желающих освятить куличи приходит не много. Обычно по два-три человека. Мероприятие проходит с соблюдением противоэпидемиологических мер. Горожане стоят на расстоянии 1,5-2 метра и в масках. Священнослужителей это тоже касается – они тоже в масках и соблюдают дистанцию.

В церкви иконы Пресвятой Богородицы мероприятие проходит с соблюдением противоэпидемиологических мер. В церкви иконы Пресвятой Богородицы мероприятие проходит с соблюдением противоэпидемиологических мер. В церкви иконы Пресвятой Богородицы мероприятие проходит с соблюдением противоэпидемиологических мер. В церкви иконы Пресвятой Богородицы мероприятие проходит с соблюдением противоэпидемиологических мер.

В Суворовском районе, на Марсельской, 6а пасхальные куличи освящали на улице. В 8 утра людей было немного, но все соблюдали дистанцию. С Пасхальными корзинами стоят в большинстве женщины.

Во время освящения куличей на Марсельской женщины соблюдали правила крарантина: держались дистанцию и в основном были в масках. Во время освящения куличей на Марсельской женщины соблюдали правила крарантина: держались дистанцию и в основном были в масках. Во время освящения куличей на Марсельской женщины соблюдали правила крарантина: держались дистанцию и в основном были в масках. Во время освящения куличей на Марсельской женщины соблюдали правила крарантина: держались дистанцию и в основном были в масках. Во время освящения куличей на Марсельской женщины соблюдали правила крарантина: держались дистанцию и в основном были в масках.

Фото: Артем Виноградов, Галина Полищук

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