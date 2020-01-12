Как в Одессе ходят городские маршрутки: подробное расписание

Актуальный график работы общественного транспорта в новом году.
Издание 048.ua составило расписание городских маршруток, указав время движения, цены и остановки.
Маршрутка №4
ВТЦ “На Среднефонтанской” – Промрынок 7 км
- Цена: 15 грн.
- Интервал: 5 мин
- Рабочие дни: Пн Чт Пт Сб
- Время работы: 5:00 – 15:30
Маршрутка №6
Промрынок 7 км (Поле Чудес) – ул. Заболотного
- Цена: 15 грн.
- Интервал: 20-30 мин
- рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 05:20 – 15:40
Маршрутка №7
ул. Архитекторская – Промрынок 7 км
- Цена: 15 грн.
- Интервал: 7 мин
- Рабочие дни: Пн Чт Пт Сб
- Время работы: 5:30 – 14:30
Маршрутка №8
пр. Александровский – Промрынок 7 км
- Цена: 15 грн.
- Интервал: 9 мин
- Рабочие дни: Пн Чт Пт Сб
- Время работы: 5:30 – 20:00
Маршрутка №11
ул. Академика Вильямса – Промрынок 7 км
- Цена: 15 грн.
- Интервал: 7 мин
- Рабочие дни: Пн Чт Пт Сб
- Время работы: 5:00 – 15:30
Маршрутка №16
ул. Генерала Бочарова – Промрынок 7 км (Поле Чудес)
- Цена: 15 грн.
- Интервал: 10 мин
- Рабочие дни: Пн Чт Пт Сб
- Время работы: 5:00 – 18:10
Маршрутка №18
Промрынок 7 км – седьмая станция Люстдорфской дороги
- Цена: 15 грн.
- Интервал: 9 мин
- Рабочие дни: Пн Чт Пт Сб
- Время работы: 5:00 – 14:20
Маршрутка №23
Промрынок 7 км – ул. Ядова
- Цена: 15 грн.
- Интервал: 13 мин
- Рабочие дни: Пн Чт Пт Сб
- Время работы: 3:30 – 15:25
Маршрутка №104
поселок Шевченко – ул. Марсельская
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал: 50 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 06:00 – 19:00
Маршрутка №105
ул. Куйбышева – с. Жеваховское
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал: 70 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 6:50 – 18:30
Маршрутка №111
ул. Преображенская – Усатово
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал: 9 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 06:00 – 19:00
Маршрутка №115
пл. 10 апреля – поселок Сахарный
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал: 35 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 6:30 – 17:35
Маршрутка №117
Аэропорт – ул. Академика Воробьева
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал: 8-18 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 06:00 – 21:00
Маршрутка №120
Железнодорожный вокзал – ул. Паустовского
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал: 8 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 5:30 – 23:40
Маршрутка №121
пр. Героев небесной сотни – ТРЦ “Ривьера”
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал: 15-23 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 06:00 – 22:00
Маршрутка №124
поселок Сахарной – одиннадцатая станция Люстдорфской дороги
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал: 10-40 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб
- Время работы: 7:00 – 21:00
Маршрутка №127
Мемориал 411-й батареи – Инфекционная больница
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал: 7-8 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 06:00 – 22:00
Маршрутка №129
Аэропорт – рынок “Привоз”
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал: 30 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 7:00 – 19:00
Маршрутка №137
ул. Инглези – Пересыпский мост
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал: 25-40 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 06:00 – 20:00
Маршрутка №145
ж/м Радужный – ул. Владимира Высоцкого
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал: 10-20 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 6:15 – 21:00
Маршрутка №146
пр. Небесной сотни – ул. Затонского
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал: 4 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 6:30 – 22:00
Маршрутка №148
ул. Архитекторская – пр. Александровский
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал: 4 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 6:15 – 22:30
Маршрутка №149
ТЦ “Эпицентр” – пр. Александровский
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал: 11-16 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 7:00 – 21:00
Маршрутка №150
ж/м Южный – пр. Александровский
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал 3 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 06:00 – 21:25
Маршрутка №165
ул. Паустовского – Кривобалкивськое кладбище
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал: 60 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт
- Время работы: 06:00 – 19:00
Маршрутка №168
ул. Маршала Говорова – ТЦ “Суворовский”
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал: 15-20 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 7:00 – 20:00
Маршрутка №171
Железнодорожный вокзал – Промрынок 7 км
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал 3 мин
- Рабочие дни: Пн Чт Пт Сб
- Время работы: 4:50 – 17:00
Маршрутка №175
Мемориал 411-й батареи – пл. Соборная
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал 3 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 6:30 – 22:00
Маршрутка №185
Мемориал 411-й батареи – пл. Соборная
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал: 20-30 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 5:45 – 21:40
Маршрутка №190
Куликово поле – ул. Паустовского
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал 3-4 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 06:00 – 21:00
Маршрутка №191
Мемориал 411-й батареи – Пересыпский мост
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал: 7-13 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 5:30 – 21:00
Маршрутка №197
Мемориал 411-й батареи – ул. Неждановой
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал: 15-33 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 6:30 – 20:30
Маршрутка №198
Аркадия – ул. Неждановой
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал 6 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 7:00 – 21:00
Маршрутка №201
ул. Нескучная – пл. Старосенная
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал: 5-20 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 5:10 – 21:20
Маршрутка №203
Парк им. Тараса Шевченко – Цементный завод
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал: 7 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 7:00 – 21:30
Маршрутка №208
Техникум нефти и газа – ул. Промышленная
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал: 12-20 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 06:00 – 22:00
Маршрутка №210
ж/м Ульяновский – ул. Приморская
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал 3 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 6:30 – 21:00
Маршрутка №214
Свято-Иверский монастырь – Онкологический диспансер
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал 6 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- время работы: 5:50 – 21:00
Маршрутка №220-а
Экономический университет – Рыбопорт
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал: 4 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 06:00 – 20:50
Маршрутка №221
Красный хутор – ул. Торговая
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал: 4 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 6:30 – 23:10
Маршрутка №232-а
ТЦ “Таировский” – Академгородок
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал: 4-8 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 5:10 – 22:30
Маршрутка №233
Парк им. Тараса Шевченко – Два столба
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал: 10 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 5:50 – 21:00
Маршрутка №237
ул. Агрономическая – ул. Старосенная
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал: 38 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт
- Время работы: 7:00 – 19:10
Маршрутка №240
рынок “Привоз” – ул. Паустовского
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал: 7 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 05:20 – 00:00
Маршрутка №242
Больница водников – ул. Паустовского
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал: 4 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 5:40 – 23:00
Маршрутка №250
рынок “Привоз” – ул. Жолио-Кюри
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал 6 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 6:05 – 22:00
Маршрутка №280
ул. Архитекторская – Клеверный мост
- Стоимость: 7 грн.
- Интервал: 30 мин
- Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
- Время работы: 7:00 – 21:00
Фото: openbusiness.ru
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