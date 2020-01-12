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Новости Одессы и Одесской области

Как в Одессе ходят городские маршрутки: подробное расписание

Как в Одессе ходят городские маршрутки: подробное расписание

Актуальный график работы общественного транспорта в новом году.

Издание 048.ua составило расписание городских маршруток, указав время движения, цены и остановки.

Маршрутка №4

ВТЦ “На Среднефонтанской” – Промрынок 7 км 

  • Цена: 15 грн.
  • Интервал: 5 мин
  • Рабочие дни: Пн Чт Пт Сб
  • Время работы: 5:00 – 15:30

Маршрутка №6

Промрынок 7 км (Поле Чудес) – ул. Заболотного

  • Цена: 15 грн.
  • Интервал: 20-30 мин
  • рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 05:20 – 15:40

Маршрутка №7

ул. Архитекторская – Промрынок 7 км

  • Цена: 15 грн.
  • Интервал: 7 мин
  • Рабочие дни: Пн Чт Пт Сб
  • Время работы: 5:30 – 14:30

Маршрутка №8

пр. Александровский – Промрынок 7 км

  • Цена: 15 грн.
  • Интервал: 9 мин
  • Рабочие дни: Пн Чт Пт Сб
  • Время работы: 5:30 – 20:00

Маршрутка №11

ул. Академика Вильямса – Промрынок 7 км

  • Цена: 15 грн.
  • Интервал: 7 мин
  • Рабочие дни: Пн Чт Пт Сб
  • Время работы: 5:00 – 15:30

Маршрутка №16

ул. Генерала Бочарова – Промрынок 7 км (Поле Чудес)

  • Цена: 15 грн.
  • Интервал: 10 мин
  • Рабочие дни: Пн Чт Пт Сб
  • Время работы: 5:00 – 18:10

Маршрутка №18

Промрынок 7 км – седьмая станция Люстдорфской дороги

  • Цена: 15 грн.
  • Интервал: 9 мин
  • Рабочие дни: Пн Чт Пт Сб
  • Время работы: 5:00 – 14:20

Маршрутка №23

Промрынок 7 км – ул. Ядова

  • Цена: 15 грн.
  • Интервал: 13 мин
  • Рабочие дни: Пн Чт Пт Сб
  • Время работы: 3:30 – 15:25

Маршрутка №104

поселок Шевченко – ул. Марсельская

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал: 50 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 06:00 – 19:00

Маршрутка №105

ул. Куйбышева – с. Жеваховское 

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал: 70 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 6:50 – 18:30

Маршрутка №111

ул. Преображенская – Усатово

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал: 9 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 06:00 – 19:00

Маршрутка №115

пл. 10 апреля – поселок Сахарный

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал: 35 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 6:30 – 17:35

Маршрутка №117

Аэропорт – ул. Академика Воробьева

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал: 8-18 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 06:00 – 21:00

Маршрутка №120

Железнодорожный вокзал – ул. Паустовского

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал: 8 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 5:30 – 23:40

Маршрутка №121

пр. Героев небесной сотни – ТРЦ “Ривьера”

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал: 15-23 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 06:00 – 22:00

Маршрутка №124

поселок Сахарной – одиннадцатая станция Люстдорфской дороги

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал: 10-40 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб
  • Время работы: 7:00 – 21:00

Маршрутка №127

Мемориал 411-й батареи – Инфекционная больница

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал: 7-8 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 06:00 – 22:00

Маршрутка №129

Аэропорт – рынок “Привоз”

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал: 30 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 7:00 – 19:00

Маршрутка №137

ул. Инглези – Пересыпский мост

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал: 25-40 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 06:00 – 20:00

Маршрутка №145

ж/м Радужный – ул. Владимира Высоцкого

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал: 10-20 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 6:15 – 21:00

Маршрутка №146

пр. Небесной сотни – ул. Затонского

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал: 4 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 6:30 – 22:00

Маршрутка №148

ул. Архитекторская – пр. Александровский

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал: 4 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 6:15 – 22:30

Маршрутка №149

ТЦ “Эпицентр” – пр. Александровский

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал: 11-16 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 7:00 – 21:00

Маршрутка №150

ж/м Южный – пр. Александровский

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал 3 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 06:00 – 21:25

Маршрутка №165

ул. Паустовского – Кривобалкивськое кладбище

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал: 60 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт
  • Время работы: 06:00 – 19:00

Маршрутка №168

ул. Маршала Говорова – ТЦ “Суворовский”

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал: 15-20 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 7:00 – 20:00

Маршрутка №171

Железнодорожный вокзал – Промрынок 7 км

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал 3 мин
  • Рабочие дни: Пн Чт Пт Сб
  • Время работы: 4:50 – 17:00

Маршрутка №175

Мемориал 411-й батареи – пл. Соборная

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал 3 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 6:30 – 22:00

Маршрутка №185

Мемориал 411-й батареи – пл. Соборная

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал: 20-30 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 5:45 – 21:40

Маршрутка №190

Куликово поле – ул. Паустовского

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал 3-4 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 06:00 – 21:00

Маршрутка №191

Мемориал 411-й батареи – Пересыпский мост

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал: 7-13 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 5:30 – 21:00

Маршрутка №197

Мемориал 411-й батареи – ул. Неждановой

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал: 15-33 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 6:30 – 20:30

Маршрутка №198

Аркадия – ул. Неждановой

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал 6 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 7:00 – 21:00

Маршрутка №201

ул. Нескучная – пл. Старосенная

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал: 5-20 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 5:10 – 21:20

Маршрутка №203

Парк им. Тараса Шевченко – Цементный завод

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал: 7 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 7:00 – 21:30

Маршрутка №208

Техникум нефти и газа – ул. Промышленная

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал: 12-20 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 06:00 – 22:00

Маршрутка №210

ж/м Ульяновский – ул. Приморская

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал 3 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 6:30 – 21:00

Маршрутка №214

Свято-Иверский монастырь – Онкологический диспансер

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал 6 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • время работы: 5:50 – 21:00

Маршрутка №220-а

Экономический университет – Рыбопорт

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал: 4 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 06:00 – 20:50

Маршрутка №221

Красный хутор – ул. Торговая

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал: 4 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 6:30 – 23:10

Маршрутка №232-а

ТЦ “Таировский” – Академгородок

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал: 4-8 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 5:10 – 22:30

Маршрутка №233

Парк им. Тараса Шевченко – Два столба

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал: 10 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 5:50 – 21:00

Маршрутка №237

ул. Агрономическая – ул. Старосенная

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал: 38 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт
  • Время работы: 7:00 – 19:10

Маршрутка №240

рынок “Привоз” – ул. Паустовского

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал: 7 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 05:20 – 00:00

Маршрутка №242

Больница водников – ул. Паустовского

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал: 4 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 5:40 – 23:00

Маршрутка №250

рынок “Привоз” – ул. Жолио-Кюри

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал 6 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 6:05 – 22:00

Маршрутка №280

ул. Архитекторская – Клеверный мост

  • Стоимость: 7 грн.
  • Интервал: 30 мин
  • Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  • Время работы: 7:00 – 21:00

Фото: openbusiness.ru

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