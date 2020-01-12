Как в Одессе ходят городские маршрутки: подробное расписание

Большая часть супермаркетов, минимаркетов и торговых центров временно поменяет расписание в связи с празднованием Нового года и Рождества. Предлагаем заранее узнать: куда и во сколько можно попасть в нужный магазин.

«Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда и рейсы. Праздничные поезда будут курсировать до 14 января 2020 года. В целом «Укрзалізниця» на праздники предложит своим клиентам дополнительно около 300 тысяч мест. Большинство рейсов предназначено для Западной Украины, именно это направление пользуется наибольшим спросом в зимний период. Шесть дополнительных поездов назначены в направлении Одессы. Они свяжут город с Киевом, Львовом, Ужгородом, Харьковом и Днепром.

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