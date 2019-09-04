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Новости Одессы и Одесской области

Как в Одессе фаршированную рыбу на скорость уплетали (фото)

Как в Одессе фаршированную рыбу на скорость уплетали (фото)

Жарко-душный одесский вечер. В воздухе пахнет грозой, в Летнем театре — рыбой. У входа стоит «скорая помощь». Оно и понятно: в Летнем театре устанавливают рекорд по поеданию фаршированной рыбы, которую в Одессе неправильно, но с любовью называют «рыбой фиш».

Зрителей немного, но наблюдают с большим интересом. На сцене повара раскладывают пластиковые контейнеры с рыбой. Зрителей веселят кадрами из подобных чемпионатов со всего мира. Весело.

Ведущий напоминает, что рекорд будет установлен как еще один подарок ко Дню города, потому как фаршированная рыба — это одесский бренд. Почетный гость и глава жюри чемпионата — американец «одесского разлива» неоднократный чемпион мира по скоростному поеданию продуктов, член IFECO (Международная федерация соревнований по еде) Олег Жорницкий.

Олег сообщил, что бывших одесситов не бывает, и выразил уверенность, что чемпионат удастся на славу.

Девять участников занимают места. Один из Днепра, есть и представительница Беларуси. Семеро мужчин, две женщины. Суть соревнования: нужно съесть на скорость два килограмма фаршированной рыбы. Можно запивать водой. Время на установление одесского рекорда — 15 минут. Кто справится раньше, тот вообще супер-чемпион.

Всем еще весело — и зрителям, и участникам. Дан старт. Участники удобно усаживаются на сцене, и под одесские мелодии начинают поедать рыбку. Перед каждым — четыре лотка по половине килограмма продукта.

Зрители волнуются, что небо затягивает тучами, но наблюдают с восторгом. Ведущий весело подбадривает участников, глава жюри внимательно наблюдает за процессом.

Вторые пять минут показали, что «два кэгэ» фаршированной рыбы — это, пожалуй, слишком. Участники улыбаются все меньше и все чаще прикладываются к воде.

К концу десятой минуты один из участников тихо, но внятно выражает сомнение по поводу свежести продукта. Повар, которая находится тут же, на сцене, тоже тихо, но решительно опровергает «версию» участника. Одна из участниц, понимая, что сил больше нет, даже не делает вид, что ест. Еще один участник резко поднимается и продолжает есть стоя.

Последние пять минут дались участникам ну очень нелегко, зато зрителям было весело. И вот, наконец, эти пятнадцать самых рыбопоедальных минут истекли.

Результат: одолеть два килограмма «самого одесского продукта» не удалось никому. Победителем был назван Игорь Рзаев, которому удалось съесть пусть не все 2 килограмма «фиш», но все же он поглотил ее больше остальных участников.

Игорь получил кубок и конверт с тремя тысячами гривен. Другие участники получили утешительные призы, и под кадры из фильма с участием Леонида Утесова спели вместе со зрителями знаменитую песню «У Черного моря».

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Мария Котова
Мария Котова
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