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Как в Одессе будут работать медучреждения в новогодние праздники

Как в Одессе будут работать медучреждения в новогодние праздники

Департамент здравоохранения Одесского городского совета опубликовал график работы медицинских учреждений на новогодние праздники. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Так, на период действия военного положения отменены дополнительные выходные, из-за чего в новогодние праздники медицинские учреждения Одессы будут работать в штатном режиме.

График работы амбулаторий:

  • в субботу 31 декабря и 7 января – рабочие дни по расписанию субботы;
  • в воскресенье 1 января и 8 января — выходные дни.

График работы стационарных учреждений:

Круглосуточно без выходных. Сюда входят больницы, роддома, а также травматологические пункты.

Консультации врачей в call-центре:

Работают круглосуточно без выходных. Предоставляются неотложной медицинской помощью:

  • 15-50 (со стационарных телефонов);
  • 0-800-50-15-50 (с мобильных).

Ранее мы рассказывали, как будут работать банки и почта на новогодние праздники.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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