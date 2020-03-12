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Новости Одессы и Одесской области

Как в Одессе будет ходить общественный транспорт по проспекту Небесной сотни?

Как в Одессе будет ходить общественный транспорт по проспекту Небесной сотни?

На проспекте Небесной Сотни и Школьного аэродрома будут производить ремонтные работы по замене трамвайных путей. В связи с этим на двух участках дороги поэтапно будет перекрыто движение автотранспорта. Начать планируют с участка в районе улицы Инглези. После приступят к ремонту отрезка в районе улицы Левитана. В городском департаменте транспорта обнародовали схему изменений движения в том районе.

Перекрытие запланировано в два этапа:

  • с 14 марта по 24 апреля 2020 года — закрытие части перекрестка, движение с ул. Инглези;
  • с 24 апреля по 10 июня 2020 года — закрытие части перекрестка, движение с ул. Левитана.

Так как реконструкция предполагает замену трамвайных путей, трамвай №13 временно не будет ходить по маршруту вообще. На время ремонта запустят автобус.

Работа троллейбуса № 12 будет организована по маршруту:

  •  в направлении движения к ул. Архитекторской: от ул. Космонавта Комарова на ул. Инглези, ул. Ак. Королева, ул. Архитекторскую (конечная остановка);
  • в направлении движения от ул. Архитекторской (конечная остановка) до Заставы-1 — по имеющемуся маршруту.

Для маршрутных такси тоже разработали новую временную схему движения. Работа автобусов №18, №121, №145, №149, №191, №197, №210, №214 будет организована от остановки «Сити Центр» до остановки «Экспострой» по временной схеме движения на участке проспекта Небесной Сотни.

Фото: Одесский горсовет

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