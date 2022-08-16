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Как украинцы могут помочь армии?

Как украинцы могут помочь армии?

Национальный банк Украины (НБУ) совместно с «Ощадбанком» и банком «ПУМБ» проводят благотворительную акцию «Смелая гривна», в рамках которой каждый может помочь Вооруженным Силам Украины (ВСУ).

Многие собирают дома монеты, не считая их полноценным платежным средством. Теперь эти деньги можно передать на нужды армии.

Банки принимают действующие монеты номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 гривен. А также монеты 1, 2, 5, 25 копеек, которые уже вышли из обращения. В этом случае их сначала надо обменять в отделениях уполномоченных банков и только тогда передавать на ВСУ. Остальные монеты принимают во всех отделениях банков. Срок проведения акции – до 1 ноября 2022 года.

Напомним, что НБУ продлил срок обмена монет 1, 2 и 5 копеек на один год – до 30 сентября 2023 года. Обменять монеты можно бесплатно в «Ощадбанке» и «ПриватБанке», а также в финансовых учреждениях «Райффайзен Банк Аваль» и «ПУМБ» – в суммах, кратных 10 копейкам.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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