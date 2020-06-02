Как школьница в Одессе распространяла детское порно?

Одесские полицейские поймали 15-летнюю девушку на распространении детской порнографии.
Подозреваемая создала этот канал, чтобы отомстить своей подруге. На него подписалось более 3 тысяч человек. Сейчас он уже заблокирован, сообщают в пресс-службе областной полиции.
Школьница постила в телеграм-канале неприличные фото и видео с ссылками на личные страницы моделей.
Во время обыска дома у юной одесситки нашли мобильный телефон и системный блок от компьютера с материалами порнографического характера. Их отправили на экспертизу.
Дело открыто по ч. 4 ст. 301 УК Украины. Идёт расследование.