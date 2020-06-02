Как школьница в Одессе распространяла детское порно?

Подозреваемая создала этот канал, чтобы отомстить своей подруге. На него подписалось более 3 тысяч человек. Сейчас он уже заблокирован, сообщают в пресс-службе областной полиции.

Школьница постила в телеграм-канале неприличные фото и видео с ссылками на личные страницы моделей.

Во время обыска дома у юной одесситки нашли мобильный телефон и системный блок от компьютера с материалами порнографического характера. Их отправили на экспертизу.

Дело открыто по ч. 4 ст. 301 УК Украины. Идёт расследование.

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