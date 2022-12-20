Как сегодня в Одессе работают трамваи и троллейбусы

Сегодня, 20 декабря, одесский общественный электротранспорт вышел на маршруты и работает на линиях в привычном режиме.

Об этом сообщили в КП «Одесгорэлектротранс».

Напомним, что он возобновил работу вчера, а до этого практически не работал из-за дефицита электроэнергии в городе. Его даже хотели заменить автобусами, но, судя по всему, у энергетиков получилось подать нужные для работы трамваев и троллейбусов объемы и мощность электроэнергии.

Проблемы с электричеством в Одесском регионе и по всей Украине начались после того, как государство-террорист российская федерация поставила целью уничтожить энергетику Украины, чтобы принудить нас к капитуляции и сдать оккупантам украинские территории.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Одессе появятся 13 новых трехсекционных трамваев с низким уровнем пола. Такого типа транспорта в городе раньше не было.