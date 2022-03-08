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Как работают медучреждения Одессы и нужно ли скупать лекарства впрок?

Как работают медучреждения Одессы и нужно ли скупать лекарства впрок?

Все медицинские учреждения Одессы работают в штатном режиме, семейные врачи выходят на работу и ведут приемы. Единственное ограничение — это стационары, так как плановые операции на сегодняшний день отменены, но ургентная помощь оказывается всем одесситам. Об этом рассказал Левон Никогосян, директор городского департамента охраны здоровья.

Рецепты

В медицинских учреждениях каждый день пополняется запас медикаментов. В частности, из Марселя прибыли три машины скорой помощи с медикаментами и другой гуманитарной помощью.

Левон Никогосян рассказал о работе коммунального предприятия «Одесфарм». Оно продолжает свою работу, не останавливаясь ни на день. На сайте департамента здравоохранения, на городском сайте публикуется, какие именно аптеки работают. Минимум 13-14 аптек предприятия работают каждый день с 9.00 до 16.00. Продолжается выдача препаратов по всем программам: как по государственной программе «Доступные лекарства», в которую входит выдача инсулиносодержащих препаратов, так и по городским программам.

Просьба к одесситам отнестись с пониманием: если нет какого-то препарата, то фармацевты либо предлагают аналог, либо подождать день-два до получения препарата.

Просьба не поддаваться панике и не скупать в аптеках все подряд.

Источник: od-news.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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