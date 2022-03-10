Новости Одессы и Одесской области

Как работает в Одессе почта?

Как работает в Одессе почта?

В военное время одесские отделения «Укрпочты» и «Новой почты» изменили график работы.
«Одесская жизнь» рассказывает, как найти ближайшее отделение и продолжат ли почтальоны доставлять пенсии.

«Укрпочта»

Рецепты

Сегодня некоторые отделения «Укрпочты» или временно не работают, или предоставляют свои услуги по другим адресам:

  • 65004, 65120, 67805, 67807, 67808 и 67814 – в отделении 65110 (улица Торговая, 15б);
  • 65018 – в отделении 65039 (проспект Гагарина, 16/2);
  • 65019 – в отделении 65016 (улица Фонтанская дорога, 121);
  • 65040 – в отделении 67667 (улица Маяцкая дорога, 3, пгт. Хлебодарское, Одесская область);
  • 65058 – в отделении 65015 (проспект Шевченко, 19а);
  • 65076 – в отделении 65085 (Тираспольское шоссе, 29);
  • 65077 – в отделении 65031 (улица Сергея Ядова, 61б);
  • 65054 – временно не работает.

Также некоторые отделения «Укрпочты» изменили график работы:

  • отделение 65032: четверг и пятница с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00);
  • отделение 65110: понедельник, среда и суббота с 9:00 до 16:00;
  • отделение 65119: среда, четверг, пятница с 9:00 до 16:00;
  • отделение 67667: понедельник, среда-пятница с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

Остальные отделения работают в понедельник, среду-субботу с 9:00 до 16:00.

Все эти почтовые отделения продолжают:

  • выдачу посылок (до конца боевых действий хранение бесплатно);
  • доставку пенсии (почтальоны доставят выплаты, если ситуация будет позволять передвигаться по населенному пункту);
  • перевод денег;
  • прием платежей;
  • прием внутренних отправлений (только в открытом виде).

Если у вас возникли вопросы, связанные с доставкой пенсии или социальных выплат, обратитесь в контакт-центр «Укрпочты» по номеру телефона (0800) 300-545 и затем нажмите кнопку «2» – раздел «Пенсии, социальные выплаты и субсидии» (все звонки бесплатные).

«Новая почта»

Отделения «Новой почты» по-прежнему предоставляют услуги по получению и отправке посылок, пополнению счета мобильного телефона, денежным переводам и снятию наличных с карты. Переадресацию отправки теперь можно сделать бесплатно. Все посылки, которые находятся в отделениях, хранятся также бесплатно.

Перечень работающих отделений «Новой почты» в Одессе:

  • отделение №1: Киевское шоссе, 27;
  • отделение №2: улица Базовая, 16;
  • отделение №3: улица Дальницкая, 23/4;
  • отделение №4: улица Академика Вильямса, 86;
  • отделение №8: улица Генерала Цветаева, 3/5;
  • отделение №11: Николаевская дорога, 235;
  • отделение №15: Тираспольское шоссе, 2;
  • отделение №34: 7-й км Овидиопольской дороги, 1 («Эпицентр»);
  • отделение №126: улица Грушевского, 41;
  • отделение №131: улица Генерала Бочарова, 50/1 (рынок «Початок»).

График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 18:00, суббота – с 9:00 до 18:00.

Внимание: в случае обострения военных действий график работы отделений будет меняться в соответствии с ситуацией.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить