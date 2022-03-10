Как работает в Одессе почта?

В военное время одесские отделения «Укрпочты» и «Новой почты» изменили график работы. «Одесская жизнь» рассказывает, как найти ближайшее отделение и продолжат ли почтальоны доставлять пенсии.

«Укрпочта»

Сегодня некоторые отделения «Укрпочты» или временно не работают, или предоставляют свои услуги по другим адресам:

65004, 65120, 67805, 67807, 67808 и 67814 – в отделении 65110 (улица Торговая, 15б);

65018 – в отделении 65039 (проспект Гагарина, 16/2);

65019 – в отделении 65016 (улица Фонтанская дорога, 121);

65040 – в отделении 67667 (улица Маяцкая дорога, 3, пгт. Хлебодарское, Одесская область);

65058 – в отделении 65015 (проспект Шевченко, 19а);

65076 – в отделении 65085 (Тираспольское шоссе, 29);

65077 – в отделении 65031 (улица Сергея Ядова, 61б);

65054 – временно не работает.

Также некоторые отделения «Укрпочты» изменили график работы:

отделение 65032: четверг и пятница с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00);

отделение 65110: понедельник, среда и суббота с 9:00 до 16:00;

отделение 65119: среда, четверг, пятница с 9:00 до 16:00;

отделение 67667: понедельник, среда-пятница с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

Остальные отделения работают в понедельник, среду-субботу с 9:00 до 16:00.

Все эти почтовые отделения продолжают:

выдачу посылок (до конца боевых действий хранение бесплатно);

доставку пенсии (почтальоны доставят выплаты, если ситуация будет позволять передвигаться по населенному пункту);

перевод денег;

прием платежей;

прием внутренних отправлений (только в открытом виде).

Если у вас возникли вопросы, связанные с доставкой пенсии или социальных выплат, обратитесь в контакт-центр «Укрпочты» по номеру телефона (0800) 300-545 и затем нажмите кнопку «2» – раздел «Пенсии, социальные выплаты и субсидии» (все звонки бесплатные).

«Новая почта»

Отделения «Новой почты» по-прежнему предоставляют услуги по получению и отправке посылок, пополнению счета мобильного телефона, денежным переводам и снятию наличных с карты. Переадресацию отправки теперь можно сделать бесплатно. Все посылки, которые находятся в отделениях, хранятся также бесплатно.

Перечень работающих отделений «Новой почты» в Одессе:

отделение №1: Киевское шоссе, 27;

отделение №2: улица Базовая, 16;

отделение №3: улица Дальницкая, 23/4;

отделение №4: улица Академика Вильямса, 86;

отделение №8: улица Генерала Цветаева, 3/5;

отделение №11: Николаевская дорога, 235;

отделение №15: Тираспольское шоссе, 2;

отделение №34: 7-й км Овидиопольской дороги, 1 («Эпицентр»);

отделение №126: улица Грушевского, 41;

отделение №131: улица Генерала Бочарова, 50/1 (рынок «Початок»).

График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 18:00, суббота – с 9:00 до 18:00.

Внимание: в случае обострения военных действий график работы отделений будет меняться в соответствии с ситуацией.